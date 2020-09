Teramo-Palermo, Paci: “Rosanero in fase di rodaggio, non hanno fatto amichevoli. Boscaglia? L’ho studiato a Brescia”

Esordio in Serie C poco felice per il Palermo.

In occasione della gara delle 15.00 valida per la 1a giornata del campionato di Serie C, il club rosanero di Roberto Boscaglia è uscito sconfitto dal “Gaetano Bonolis” di Teramo proprio contro il club abruzzese. In rete i giovani Santoro e Di Francesco, che hanno siglato i gol vittoria per i biancorossi. Al termine dell’incontro, il tecnico del Teramo Massimo Paci ha rilasciato alcune dichiarazioni durante il suo intervento in conferenza stampa.

Teramo-Palermo, Di Francesco: “Credo siano passati 30 secondi dall’ingresso in campo al gol, momento emozionante”

“Per me il calcio è il pantaloncino sporco a fine partita, a me piace questo tipo di calcio. L’organizzazione tattica e anche qualche trama di gioco è importante, il calcio si riduce anche alla lotta e allo spirito di squadra. C’è stata una crescita da quando abbiamo iniziato e lo si è dimostrato con questa vittoria, ci siamo compattati e credo che il merito vada solo ai ragazzi che hanno messo dentro tutto ciò che serviva. Quello che per me conta è il percorso che questa squadra potrà avere, noi non guardiamo il risultato ma la prestazione. Ho visto buone cose dal punto di vista dell’attenzione, la squadra ha concesso davvero poco al Palermo. Oggi però siamo ripartiti poche volte, nel primo tempo non abbiamo quasi mai finalizzato. Abbiamo fatto delle buone azioni quando loro mettevano il naso fuori, ma bisognava avere più continuità. Solo due tiri concessi al Palermo? La fase di non possesso è importante, il Palermo non ha fatto amichevoli ed è in fase di rodaggio. Non so se sarà la protagonista ma di certo una di queste, siamo contenti per la vittoria ottenuta. Dobbiamo però tenere i piedi per terra. Boscaglia? Non ci siamo detti nulla, l’ho studiato a Brescia e lo andai a trovare, fu molto gentile in quel caso. Sono partito dall’eccellenza e quindi giocare partite del genere è davvero un onore, voglio dare soddisfazioni a questi tifosi“.

Teramo-Palermo, Boscaglia: “Impressioni positive, abbiamo fatto una buona gara e tenuto bene il campo”