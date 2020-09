Teramo-Palermo, Kanoute subito titolare: le formazioni ufficiali

Queste le formazioni ufficiali della gara Teramo-Palermo, valevole per la 1a giornata del Campionato di Serie C – Girone C, in programma alle ore 15.00 allo Stadio “Gaetano Bonolis”.

TERAMO: 22 Lewandowski, 3 Tentardini, 5 Soprano, 6 Arrigoni, 8 Costa Ferreira, 10 Bombagi, 11 Pinzauti, 20 Ilari, 21 Santoro, 23 Diakite, 29 Cancellotti.

A disposizione: 1 Valentini, 4 Trasciani, 7 Mungo, 17 Di Francesco, 18 Lasik, 24 Celentano, 25 Birligea, 28 Viero, 33 Iotti.

PALERMO: 1 Pelagotti; 16 Peretti, 13 Lancini, 15 Marconi, 6 Crivello; 5 Palazzi, 19 Odjer; 7 Floriano, 20 Kanoute, 14 Valente; 9 Saraniti.

A disposizione: 12 Fallani, 3 Corrado, 5 Martin, 10 Silipo, 11 Santana, 17 Lucca, 18 Florio.

ARBITRO: Valerio Maranesi (Ciampino).

ASSISTENTI: Fabio Pappagallo, Mauro Dell’Olio (Molfetta).

QUARTO UOMO: Luca Angelucci (Foligno).