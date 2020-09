Teramo-Palermo, i rosanero giocano una gara senza idee: necessario completare l’organico

“Un inizio peggiore di così non poteva esserci”.

Apre così l’odierna edizione del ‘Giornale di Sicilia’, che punta i riflettori sul deludente esordio del Palermo in Serie C. In effetti i rosanero, hanno steccato in modo clamoroso la prima di campionato, cedendo ad un Teramo volenteroso ma tutt’altro che irresistibile, senza di fatto opporre alcuna resistenza. Una prestazione, spenta, opaca ed impalpabile, “a parte una punizione di Silipo nella ripresa, la porta del Teramo non ha mai tremato”.

Allo stadio “Gaetano Bonolis” non si è visto il bel gioco e non sono neanche arrivati i primi punti preziosi da mettere in cassaforte. Gli uomini di Roberto Boscaglia sono praticamente rimasti a galla soltanto per i primi 45’ di gioco, poi il nulla. Un tonfo per certi versi preannunciato considerato che, quella di oggi, è stata la prima vera partita del nuovo Palermo sette mesi dopo l’interruzione dei campionati per l’emergenza Coronavirus. Ma “affrettare giudizi definitivi dopo una sola partita sarebbe da presuntuosi, però è chiaro che il Palermo deve cambiare subito marcia. E se è possibile, completare anche la squadra. C’è ancora una settimana per lavorare sul mercato, le liste sono state allargate, non sfruttare l’assist potrebbe rivelarsi un errore”, scrive il noto quotidiano.

