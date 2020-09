Teramo-Palermo, Di Francesco: “Credo siano passati 30 secondi dall’ingresso in campo al gol, momento emozionante”

Eosrdio negativo per i rosanero in Serie C.

Nel match delle 15.00 valido per la 1a giornata del campionato di Serie C, il Palermo è uscito sconfitto dallo stadio “Gaetano Bonolis” durante la sfida contro il Teramo padrone di casa. Per gli abbruzzesi sono andati in gol Santoro e Di Francesco, che hanno siglato le reti valse i tre punti per i biancorossi. Il giovane attaccante degli abruzzesi Davide Di Francesco, al termine del match, è intervenuto in conferenza stampa per commentare l’incontro con i rosanero.

“I secondi dall’ingresso in campo al gol? Non li ho contati, ma credo una trentina di secondi. Fare gol all’esordio è stato un momento emozionante, risultato di umiltà e lavoro che ho sempre avuto. Un momento speciale e non posso che essere contento e soddisfatto. Oggi abbiamo fatto un’ottima partita, dobbiamo essere orgogliosi per la prestazione di squadra“.

