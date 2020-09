Teramo-Palermo, debutto pieno di ombre per i rosanero: in Abruzzo una sconfitta senza attenuanti

“Palermo, debutto pieno di ombre. L’avventura comincia male”.

Titola così l’odierna edizione del ‘Giornale di Sicilia’, che punta i fari sul flop rosanero alla prima giornata di campionato. D’altra parte, ieri il Palermo è totalmente crollato in casa del Teramo nella prima partita ufficiale dopo sette mesi di totale inattività, causa Coronavirus. Una gara senza idee al culmine di una prestazione impalpabile e inconcludente “contro un avversario che dal primo all’ultimo minuto s’ è dimostrato se non più forte certamente più organizzato dei rosa e soprattutto più incisivo negli ultimi metri, lì dove le partite si decidono”.

Ieri, ha indubbiamente pagato la mancanza di coesione tra vecchi e nuovi. Boscaglia, in effetti, ha deciso di affidarsi ad una formazione che ha presentato più di qualche sorpresa rispetto alle prove della vigilia, dando largo spazio agli ultimi arrivati, molti dei quali devono ancora integrarsi con il resto della squadra e riacquisire la giusta forma fisica, al contrario dei padroni di casa che hanno invece riproposto la struttura della scorsa stagione. Il campionato però è ancora lungo, il calciomercato chiuderà ufficialmente i battenti il prossimo 5 ottobre e dunque c’è ancora qualche giorno di tempo a disposizione del duo amministrativo composto da Rinaldo Sagramola e Renzo Castagnini per cercare di completare l’organico – che necessita ancora di qualche pedina prima di potersi definire del tutto completo e competitivo – e soprattutto per trovare la quadratura del cerchio, ma “per quanto visto ieri è chiaro che la squadra dovrà cambiare presto passo per puntare alle Serie B”, scrive il noto quotidiano.

