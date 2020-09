Teramo-Palermo, Boscaglia: “Impressioni positive, abbiamo fatto una buona gara e tenuto bene il campo”

Teramo-Palermo è terminata 2-0 in favore dei padroni di casa.

La prima giornata del campionato di Serie C è terminata in sfavore del club rosanero. Nella partita dello stadio “Gaetano Bonolis” contro il Teramo, la squadra guidata dal tecnico Roberto Boscaglia è uscita sconfitta grazie ai gol di Santoro e Di Francesco. Al termine dell’incontro, l’allenatore gelese del club rosanero è intervenuto in conferenza stampa per commentare l’incontro.

Teramo-Palermo 2-0: flop rosanero all’esordio in Serie C, Santoro e Di Francesco gelano Boscaglia

“Le mie impressioni sono anche positive a parte l’amarezza per il risultato, fatta una buona gara e tenuto bene il campo senza concedere niente, almeno nel primo tempo. Nel secondo tempo abbiamo preso un gol in ripartenza, preso il 2-0 in un momento particolare. La squadra non mi è dispiaciuta affatto, sarebbe troppo facile dire che sono sette mesi e mezzo che non giochiamo e non abbiamo amichevoli sulle gambe. Questo mi sembra già evidente, devo ringraziare i ragazzi e direi che fortunatamente non abbiamo avuto infortuni. Affrontavamo una squadra forte nei movimenti e nel collettivo, a parte Odjer tutti gli altri non giocavano da troppo tempo. Hanno venduto cara la pelle. Il primo tempo il fastidio loro è che gli abbiamo dato un po’ di campo e giocavamo questa palla anche sopra, hanno tirato qualche punizione di troppo. Nel secondo tempo ho chiesto di alzarci un po’, ma c’era il rischio di poter giocare in campo aperto. Abbiamo sofferto un po’ perché gli stavamo dando un po’ di campo, la seconda rete parte da un rinvio del portiere. La squadra mi è piaciuta, ci stiamo allenando da poco tutti insieme con una certa normalità. Abbiamo bisogno di capire e di conoscere i compagni, prima tappa che ci lascia amareggiati per il risultato. Non siamo stati surclassati dall’avversario. Non credo che loro abbiano fatto tanto, non ho visto parate di Pelagotti oltre ai gol. È stata una partita equilibrata, hanno giocato a campo aperto aspettando che noi prendessimo il pallino del gioco. Dal punto di vista fisico e per le partite giocate, il Teramo è stato superiore a noi“.