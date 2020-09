Teramo-Palermo 2-0, le pagelle dei quotidiani: Silipo il più pericoloso, Odjer fuori forma. Kanoute…

Palermo ko a Teramo.

Falsa partenza dei rosanero in Abruzzo, dove il destro dell’ex Santoro a inizio ripresa e quello di Di Francesco a fine partita gelano gli uomini di Roberto Boscaglia. Un inizio tutt’altro che brillante, sul rettangolo di gioco dello Stadio «Gaetano Bonolis» a far festa c’erano soltanto i padroni di casa, che hanno strappato meritatamente i loro primi tre punti in classifica della stagione.

Di seguito, le pagelle dei quotidiani.

GAZZETTA DELLO SPORT

6,5 Palazzi; 6 Pelagotti; 5,5 Peretti, 6 Lancini; 6 Marconi; 5,5 Crivello; 6 Corrado; 6 Odjer; 5 Valente; 5 Kanoute; 5 Lucca; 6 Floriano; 6 Silipo; 5 Saraniti; 5,5 Santana; 5,5 Boscaglia.

GIORNALE DI SICILIA