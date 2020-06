Tedesco-Mediagol: “Felice per la promozione del Palermo. Caserta e Italiano? Ecco cosa penso”

Di Massimiliano Radicini e Benedetto Forestiere.

Giovanni Tedesco e il Palermo. Il tecnico palermitano nelle ultime annate ha trovato fortuna a Malta dove ha guidato diverse squadre e portato a casa tante soddisfazioni. L’allenatore classe ’72 e la panchina rosanero non si sono mai trovati per davvero, l’unica volta in cui l’ha assaporata era quel 2016 in cui cambiò praticamente tre ruolo: da tecnico ad interim passando per secondo fino a diventare collaboratore tecnico. In queste ultime settimane il Palermo di Dario Mirri sta cercando un professionista che possa guidare la squadra nella prossima Serie C, ma tra i nomi non c’è quello di Tedesco che avrebbe accettato senza pensarci due volte. Le sue parole rilasciate nel corso dell’intervista concessa in esclusiva a Mediagol.it.

“Palermo? Sono contento per la promozione in Serie C, un campionato che i rosanero hanno vinto meritatamente. Rispetto a Malta, dove hanno assegnato lo scudetto con sei partite da giocare e tre punti, ho apprezzato la decisone presa dalle leghe e federazioni italiane. Inoltre sono felice di come tifosi e città di non festeggiare, visto anche che l’emergenza sanitaria non è ancora terminata definitivamente. È stato un segno di grande maturità. Nuovo allenatore Palermo? Il club di viale del Fante ha dirigenti importanti come Sagramola e Castagnini, sicuramente prenderanno la decisione più giusta. Caserta è Italiano? Ho giocato con entrambi. Fabio è un ragazzo fantastico, ha vinto un campionato e gli auguro di salvare la Juve Stabia. Sia lui che Italiano sono profili importanti e li stimo molto sia come persone che professionisti”.