Taranto-Palermo 1-0: graffio Saraniti, traversa Giovinco. Pugliesi avanti con merito

Taranto avnti con merito su un Palermo abulico e sfilacciato al termine del primo tempo all'Erasmo Iacovone"

Prova di maturità per il Palermo di Giacomo Filippi dopo l'avvio di stagione convincente nel campionato di Serie C. Quattro punti in due gare, computo figlio del successo in interno contro il Latina e del pari nel derby in trasferta al cospetto dell' ACR Messina.

Dopo una decina di minuti di studio, il Taranto prende in mano il pallino del gioco e mette in seria difficoltà la formazione ospite. Il 4-3-3 di Laterza verte su meccanismi che si mostrano oleati ed efficaci in entrambe le fasi di gioco. Squadra pugliese corta, alta ed aggressiva, vorace in pressione sulla sfera, rapida ed incisiva quando si distende in sede di costruzione. Giovinco testa i riflessi di Pelagotti con un destro a giro. Marsilli calcia bene a giro una punizione dalla trequarti e il portiere rosa alza la sfera sopra la traversa. Sul corner susseguente, Andrea Saraniti si gode l'ebbrezza del classico fol dell'ex: stacco puntuale e perentorio, carambola su Lancini, e vantaggio della compagine ionica. Il Palermo sbanda e Lancini regala una ripartenza ai padroni di casa sbagliando un semplice disimpegno, il numero diciannove rosa abbatte Giovinco e spende un giallo per evitare guai peggiori. Il più giovane dei fratelli Giovinco emula il più famoso Sebastian e calcia una splendida punizione a giro che si stampa sulla traversa.