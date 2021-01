Tacopina sogna in grande: “Io leader di questo progetto. Qui per riportare il Catania ai vertici della Serie A”

Joe Tacopina fissa gli obiettivi.

Nonostante il closing vero e proprio è si terrà solo nelle prossime settimane, a Catania, è già pronta ad iniziare l’era Tacopina. In attesa di ufficializzare il passaggio di consegne dopo la firma apposta sul contratto preliminare d’acquisto stipulato nei giorni scorsi, l’imprenditore italo-americano, è tornato a parlare dell’ambizioso progetto pensato per il suo Catania durante un’intervista concessa ai microfoni di “Sky Sport” nel corso della trasmissione “AreaC”.

“Vincere la Serie C il più presto possibile. Se non quest’anno, quando comunque ci proveremo, perché io mi alzo al mattino con l’idea di vincere, realisticamente la prossima stagione e poi puntare alla promozione in Serie B e in Serie A in due stagioni. Nel progetto è coinvolto un gruppo di partner di investitori che conosco da 15-20 anni, molti sono anche miei amici e la maggior parte sono anch’essi di origini siciliana. Io sarò il leader di questo progetto e del gruppo di investimento, mi assicurerò che rispetti i nostri obblighi non solo dei confronti degli investitori ma anche della città di Catania perché arriviamo qui con una grande responsabilità. Riportare Catania ad alti livelli, ai vertici della Serie A”.