Svezia, il CT Andersson: “Ibrahimovic sarà agli Europei, ma non posso dire altro. Kulusevski? Rispondo così”

Il ritorno di Zlatan Ibrahimovic nella Nazionale svedese fa parlare di sé. Lo stesso CT della Svezia, Janne Andersson, ne ha voluto menzionare l’importanza nel corso di un suo intervento in conferenza stampa. Il commissario tecnico degli scandinavi si è a lungo soffermato sui motivi che hanno convinto il centravanti del Milan a tornare a vestire la maglia gialloblù della Nazionale, parlando anche dell’incontro avvenuto con l’attaccante nei mesi scorsi. Di seguito le sue dichiarazioni.

“Abbiamo avuto un’ottima conversazione quando ci siamo incontrati a novembre. Ora Zlatan è stato infortunato, ma è recuperabile e ho deciso di chiamarlo. Sono davvero contento che sia qui. Ci sarà agli Europei? Dato che fa parte della rosa, sarà importante anche per gli Europei. Ha detto sì al ritorno, quindi sarà incluso anche per gli Europei. I dettagli dell’incontro? Ciò di cui abbiamo discusso rimane tra di noi, almeno i dettagli della conversazione. Quello che posso dire riguarda lo spirito dell’incontro, abbiamo fatto una bella chiacchierata e ci abbiamo creduto, altrimenti non sarebbe qua. Ci siamo parlati, come forse mai prima, l’uno dell’altro. Le parole al veleno su Kulusevski dei mesi scorsi? Rivangare i vecchi rancori non serve a niente. Abbiamo risolto ciò che era da risolvere e abbiamo trovato un modo per andare avanti”.