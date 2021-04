Superlega, c’è il nome della prima italiana ad essersi tirata indietro: le ultime indiscrezioni

Caos Superlega.

Superlega, progetto momentaneamente sospeso: le ultime

Caos, confusione, mugugni. Il progetto della nuova competizione – lanciato domenica sera in tarda serata dai top dodici club europei – potrebbe già essere arrivato al capolinea. In queste intensissime ore diversi sono stati gli addetti ai lavori che hanno espresso la propria opinione (rigorosamente contraria) rispetto alla nota questio che ha fatto tremare come delle foglie in pieno inverno i tifosi delle piccole squadre ma anche delle stesse big europee. Un progetto basato sul denaro non potrà mai prevalere sulla passione: vera musa ispiratrice del mondo dello sport e unico sentimento in grado di poter tessere nuove idee e progetti.

Secondo quanto riportato dal The Athletic, il Milan sarebbe la prima squadra italiana ad uscire ufficialmente dalla Superlega.

Superlega, Hugo Maradona: “Diego difendeva i più deboli.. non sarebbe stato d’accordo”

Superlega, accade l’impensabile: tutti i club inglesi fanno un passo indietro