Super League, JP Morgan fra i finanziatori: l’annuncio

Arriva anche la conferma: sarà JP Morgan a finanziare la Superlega.

Sarà JP Morgan a finanziare la Superlega. A renderlo noto un portavoce della multinazionale americana di servizi finanziari con sede a New York, tramite una e-mail, in cui spiega il coinvolgimento della società stessa nell’ambizioso progetto dei 12 club europei fondatori sulla nascita della nuova competizione.

“Il nuovo torneo annuale fornirà una crescita economica significativamente più elevata ed un supporto al calcio europeo tramite un impegno di lungo termine a versare dei contributi di solidarietà senza tetto massimo, che cresceranno in linea con i ricavi della lega. Questi contributi di solidarietà saranno sostanzialmente più alti di quelli generati dall’attuale competizione europea e si prevede che superino i 10 miliardi di euro durante il corso del periodo iniziale di impegno dei club. Inoltre, il torneo sarà costruito su una base finanziaria sostenibile con tutti i Club Fondatori che aderiscono ad un quadro di spesa. In cambio del loro impegno, i Club Fondatori riceveranno un contributo una tantum pari a 3,5 miliardi di euro a supporto dei loro piani d’investimento in infrastrutture e per bilanciare l’impatto della pandemia Covid-19”.