Super League, FIFPro risponde all’UEFA e si schiera: “Ci opporremo all’esclusioni dei giocatori dalle Nazionali”

La FIFPro risponde all’Uefa prendendo posizioni dopo la nascita della Superlega.

Si schiera e lo fa attraverso un comunicato il sindacato dei calciatori, FIFPro, dopo la nascita della Superlega. Il sindacato mondiale dei calciatori che riunisce 64 federazioni e più di 65mila atleti, si è infatti espressa su quanto sta succedendo attorno al progetto Superlega, opponendosi all‘ipotesi di escludere i giocatori dei club che parteciperanno alla Superlega dalle rispettive Nazionali.

“Ci opporremo con forza alle misure di entrambe le parti che ostacolerebbero i diritti dei giocatori, come l’esclusione dalle loro squadre nazionali”.

“Questo comunicato – continua la nota – lascia ai giocatori e ai loro sindacati molte preoccupazioni e domande sull’impatto che avrà questa decisione sul tessuto e sull’identità culturale del calcio, ma anche più praticamente sulle loro carriere. Il calcio si basa sul suo patrimonio sociale e culturale unico, che non solo gli conferisce un rapporto ineguagliabile con i suoi tifosi, ma ha anche creato il motore per diffondere il gioco professionistico come nessun altro sport. Affinché ciò sia sostenuto, è fondamentale una cooperazione sana e solidale tra competizioni nazionali e internazionali. Una nuova concorrenza che mina questo potrebbe causare danni irreparabili”.