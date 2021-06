Sudtirol, Vecchi: “Avuto diverse occasioni, eliminazione che lascia l’amaro in bocca. Gol annullati? Vi dico la mia”

Le parole del tecnico del SudTirol, Stefano Vecchi, sull'eliminazione dei playoff per mano dell'Avellino

“Abbiamo giocato alla pari queste due partite contro una squadra forte ed esperta e rimane chiaramente l’amaro in bocca per come è andata a finire. Abbiamo avuto diverse occasioni per passare in vantaggio, ma siamo riusciti a segnare solo allo scadere contro un Avellino che dopo l’espulsione si è chiuso in difesa con nove giocatori davanti al portiere. Così non era facile trovare spazi in avanti. I gol annullati? Su uno ho avuto una diversa impressione ma forse c'è più da recriminare per come è andata l'andata. Non ho nulla da imputare a questo gruppo straordinario che ci ha messo il cuore ancora una volta, disputando un’altra partita di altissimo livello. Resta una stagione in cui abbiamo lottato per il primo posto, restando in vetta per 16 partite e in lotta fino a due domeniche dalla fine per la Serie B diretta. Non era mai successo e questa è una cosa straordinaria”.