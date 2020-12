Sports Illustrated, Maradona al fianco di Kobe Bryant: la copertina con le leggende dello sport scomparse nel 2020

Diego Armando Maradona continua a dominare le pagine dei giornali.

Maradona, scoperta una Harley-Davidson personalizzata nella sua eredità: i dettagli

La nota rivista sportiva statunitense Sports Illustrated ha dedicato la copertina della sua uscita odierna a tutti gli sportivi scomparsi durante tutto il corso del 2020. Un’annata certamente negativamente significativa e che è stata caratterizzata sempre più da eventi tragici e da decessi di una certa rilevanza. Aldilà dell’emergenza sanitaria che sta continuando a colpire gran parte del globo, tanti personaggi del mondo dello sport e non solo hanno tristemente detto addio a milioni di appassionati in tutto il mondo. Uno di questi è proprio il Pibe de Oro, posizionato al centro della prima pagina insieme ad altri grandissimi campioni e atleti, non solo appartenenti al mondo del calcio. Un ringraziamento certamente speciale e un ultimo definitivo saluto a persone che hanno fatto la storia sportiva recente e non, dimostrando a milioni di appassionati un lato umano e morale non indifferente.