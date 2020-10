Spezia, un calciatore e due tesserati della società positivi al Coronavirus: scatta subito il procotollo

Cattive notizie in casa Spezia.

Gli accertamenti e i test molecolari svolti nella giornata di ieri, hanno rilevato la debole positività di un calciatore del gruppo di mister Vincenzo Italiano e la positività di due tesserati della società, tutti asintomatici. Pertanto, in vista della gara contro il Parma – in programma domenica 25 ottobre e valida per la 5a giornata del campionato di Serie A – è subito scattato il classico protocollo sanitiario.

Di seguito, il comunicato del club.

“Lo Spezia Calcio comunica che l’ultimo giro di tamponi effettuati dal gruppo squadra, ha evidenziato la debole positività al Covid-19 di un calciatore e la positività di due tesserati del Club. Asintomatici, sono stati prontamente isolati secondo le direttive federali e ministeriali. La società comunica altresì che tutti gli altri membri del suddetto gruppo squadra sono risultati negativi ai test Covid-19. Nel rispetto del protocollo e in accordo con le autorità sanitarie competenti, il gruppo squadra ha già iniziato l’isolamento fiduciario, con la possibilità di svolgere la regolare attività di allenamento per tutti gli atleti negativi”, si legge.