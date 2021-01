Spezia-Sampdoria: Candreva risponde a Terzi, Nzola firma la prima vittoria casalinga in Serie A nella storia del club

Lo Spezia conquista la sua prima storica vittoria casalinga in Serie A.

La compagine guidata da Vincenzo Italiano ha affrontato e sconfitto la Sampdoria nel posticipo del diciassettesimo turno di campionato. La formazione ligure è passata in vantaggio grazie ad un colpo di testa di Terzi, pareggiata poi dalla rete in contropiede di Candreva. A mezz’ora dalla fine, poi, un calcio di rigore in favore dei bianconeri – concretizzato da Nzola – ha siglato il definitivo punteggio di 2-1 che regala il primo successo nel nuovo stadio ‘Alberto Picco’. Seconda vittoria consecutiva per lo Spezia, che sale al quattordicesimo posto della classifica a soli tre punti dalla stessa Sampdoria.

