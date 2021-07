Spezia, Maggiore sicuro: “Pronti a seguire Thiago Motta, abbiamo un obiettivo”

Il centrocampista dello Spezia ha detto la sua in merito alla prossima stagione di Serie A

"È il primo ritiro vero e proprio in Serie A, siamo partiti carichi e siamo contenti. Piano piano conosceremo e apprenderemo le idee del mister, oltre ad arrivare a una condizione fisica adatta. Dopo un mese di vacanza è stato bello tornare a vedere i compagni. È stato giusto staccare la spina dopo due anni di fila, ora pensiamo al campo. Thiago Motta? Mi sembra una persona disponibilissima con cui si riesce a parlare sia in campo che fuori. Abbiamo ancora visto poco ma siamo pronti per apprendere le sue idee. Manca un mese abbondante e dovremo entrare in condizione. Poi quando inizieranno le partite ci saranno le giuste emozioni. Vogliamo un'altra salvezza che per lo Spezia sarebbe incredibile".