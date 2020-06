SPAL, Strefezza: “Vogliamo la salvezza. Darò il massimo per questa squadra”

La SPAL si prepara al ritorno in campo.

Gabriel Strefezza, attaccante dei biancazzurri, ha parlato ai microfoni ufficiali degli estensi in merito alla ripartenza del campionato di Serie A: “Giocare allo stadio è bellissimo, mi sono mancate le partite. Ora ricominciamo martedì, vogliamo fare bene. Siamo pronti, abbiamo fatto un bel lavoro. Abbiamo lavorato bene in questi 40 giorni, speriamo di vincere e di raggiungere la salvezza“.

Chiosa finale sulla propria stagione e sul futuro con la compagine guidata da Luigi Di Biagio: “Mi sento abbastanza bene, sono cresciuto tanto: i miei compagni e il mister mi hanno aiutato, mi sento pronto per giocare in serie A. Voglio rimanerci con la SPAL. Ringrazio tutte le squadre, il percorso che ho fatto mi ha aiutato tanto. Darò il massimo per questa maglia“.

