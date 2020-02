Spal-Sassuolo, Semplici: “Possiamo battere i neroverdi. La salvezza è ancora possibile, dobbiamo dare il massimo”

La Spal cerca i tre punti contro il Sassuolo.

La compagine guidata da Leonardo Semplici, ultima in classifica e reduce da tre sconfitte nelle ultime quattro gare, ospiterà nella giornata di domani, allo stadio Paolo Mazza, i neroverdi di Roberto De Zerbi, carichi per la vittoria ottenuta settimana scorsa contro la Roma. Proprio il tecnico dei biancazzurri, intervenuto in conferenza stampa, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni alla vigilia del match valevole per la ventitreesima giornata di serie A: “Non mi è piaciuta la sconfitta con la Lazio: ho fatto saltare, come atto di responsabilità, il giorno di riposo. Sapevamo che sarebbe stata un’annata difficile e vogliamo salvarci. Voglio fare un appello a tutti coloro che hanno contribuito ad arrivare fin qui negli ultimi anni, va capito il momento. Possiamo aver sbagliato qualcosa, ma la salvezza è ancora possibile, non ci siamo mai arresi, chiedo a tutti di ritrovare quell’unità che ci contraddistingue. Il nostro campionato sarà così fino alla fine e per arrivare al traguardo dobbiamo essere uniti. La Serie A a Ferrara è qualcosa di straordinario, se lo capiamo andiamo a vedere la partita con uno spirito diverso, dobbiamo essere consapevoli di essere destinati a un certo tipo di campionato. Non possiamo vedere tutto nero: il gruppo è sano e compatto, i ragazzi hanno dato il massimo e andiamo avanti con fiducia. Facendolo tutti insieme possiamo toglierci le soddisfazioni che meritiamo”.

Un test importantissimo, ai fini della lotta salvezza, per la Spal: “Voglio una prestazione importante, soprattutto sotto il profilo del carattere: voglio che società e tifosi sino orgogliosi dei ragazzi. Siamo in lotta, dobbiamo andare avanti cercando di fare una grande prova: dobbiamo fare tutti qualcosa di più. Affrontiamo una squadra di valore: vengono da un periodo positivo, giocano assieme da anni e sono collaudati, sarà difficile. Giocando con la nostra personalità e le nostre qualità, possiamo rendere la vita difficile al Sassuolo e fare una gara importante davanti ai nostri tifosi“.