SPAL, Marino si presenta: “Piazza ambita, sarà facile lavorare bene. Ho due obiettivi”

Pasquale Marino è il nuovo allenatore della SPAL.

Il club estense ha scelto il tecnico siciliano per ripartire dalla Serie B dopo la retrocessione avvenuta in questo travagliato anno in massima categoria. Nel corso della conferenza stampa di presentazione, svoltasi questa mattina, la guida ex Frosinone, Spezia ed Empoli ha parlato della trattativa che lo ha condotto a Ferrara e dei suoi obiettivi.

“Sono contento – ha detto Marino – che la Spal abbia pensato a me, questa è una piazza ambita con una società importante con delle strutture solide ed è più facile lavorare bene. Per me è la scelta migliore che potessi fare. Mi hanno chiesto prima della fine del campionato quando stavo a Empoli la disponibilità e mi hanno aspettato e di questo sono felice. Io ho accettato volentieri la Spal, a Empoli avevo un accordo di pochi mesi in una situazione difficile. Mie priorità per la nuova stagione sono la costruzione della squadra secondo le mie caratteristiche e la presenza qui del mio staff. Poi ho chiesto ragazzi con entusiasmo e che vogliono rimanere al di là dei contratti. Modulo di partenza sarà il 4-3-3 ma poi dipende dal materiale umano a disposizione. Gli obiettivi sono un campionato competitivo e offrire un calcio redditizio con concretezza e poi riportare l’entusiasmo a Ferrara“.

Spal, ora è ufficiale: Pasquale Marino è il nuovo allenatore. I dettagli