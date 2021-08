Spal, inizia l’era Tacopina: l’italoamericano è il nuovo presidente del club

Joe Tacopina è il nuovo presidente della Spal: è ufficiale

Inizia oggi l'era Joe Tacopina a Ferrara. Dopo 8 anni e una promozione in massima serie centrata, la famiglia Colombarini ha definito la cessione della società all'avvocato italoamericano. In mattinata è stata completato a Ferrara l'iter legale presso lo studio notarile Leoni di via Palestro: Joe Tacopina, adesso, è il nuovo presidente della Spal.