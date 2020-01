SPAL, il saluto a Jasmin Kurtic: “Grande contributo in due anni. Ti auguriamo…”

La Spal saluta Jasmin Kurtic.

Il centrocampista sloveno, che oggi ha compiuto 31 anni, durante la giornata odierna è diventato un nuovo calciatore del Parma con la formula del prestito fino a fine stagione e con l’obbligo di riscatto, firmando un contratto che lo lega ai crociati fino al 30 giugno 2023. Due anni passati dall’ex Palermo in quel di Ferrara, collezionando, in oltre 5500 minuti giocati, ben 9 gol e 5 assist. Non è mancato, infatti, un messaggio d’addio da parte della società biancazzurra che, attraverso un comunicato, ha augurato il meglio per il futuro dello stesso Kurtic, divenuto in poco tempo fondamentale nelle gerarchie della compagine guidata da Leonardo Semplici.

“S.P.A.L. srl comunica di aver ceduto al Parma Calcio 1913 srl le prestazioni sportive di Jasmin Kurtic. Il calciatore si trasferisce alla società gialloblu a titolo temporaneo con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni. S.P.A.L. ringrazia Kurtic per il grande contributo fornito nei due anni trascorsi a Ferrara, augurandogli le migliori soddisfazioni professionali”.

