SPAL, ecco Di Biagio: “Una bella sfida, complicata e stimolante. Non abbiamo tempo, pensiamo alla salvezza. Petagna? Deve…”

Si presenta Di Biagio.

Il nuovo tecnico della Spal, subentrato a Leonardo Semplici, si è espresso durante la conferenza stampa di presentazione, trattando diverse tematiche tra cui la situazione dei biancazzurri, ultimi in classifica e in cerca di punti per risalire la china. Di seguito le dichiarazioni dell’ex allenatore della Nazionale Under 21 italiana: “Negli ultimi due mesi ho avuto la fortuna di essere cercato da diverse squadre. Questa è stata un’opportunità che è arrivata in maniera veloce. Si tratta di una bella sfida, complicata e stimolante. Non mi mette paura, non ho timore, basta davvero poco a entrare nella testa dei ragazzi e a fargli cambiare atteggiamento. Non ho avuto nessun tipo di dubbio, conosco la società, le strutture, l’ambiente, lo stadio, i tifosi e i giocatori e ciò mi ha portato a dire subito sì. Modulo? Cercherò di cambiare pian piano. Il mio modo di giocare è con la difesa a 4, ma questo non vuol dire che non giocheremo a 3. Devo mettere in condizione i miei ragazzi, sto ottimizzando i tempi e capendo le loro caratteristiche. Valuterò con attenzione questi allenamenti e poi prenderò già le mie decisioni per Lecce”.

Sulla gara contro il Lecce: “Mi piace. Per incidere ci vorrà molto tempo, ma io non ho tempo. Io devo conquistare tutti e subito. Non ho scelta, non mi posso soffermare su altri aspetti. Ben venga questa partita. Dimostreremo subito di essere ancora vivi”.

Infine una considerazione sul reparto offensivo: “Dovremo cercare di fare più gol, di attaccare gli avversari. Di avere la giusta convinzione e andare più volte alla conclusione. Non ci dobbiamo impaurire. Dovremo aumentare la nostra pericolosità con tutti quanti, mantenendo l’equilibrio. I giocatori ci sono. Penso a Valoti, a Di Francesco o Strefezza: non è possibile che vadano così poco alla conclusione. Anche Petagna si deve mettere in testa di segnare di più: ne ha le possibilità“, ha concluso Di Biagio.