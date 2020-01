Spal-Bologna, De Leo: “Questa squadra è figlia del suo allenatore. Barrow? Mihajlovic aveva profetizzato il gol”

Il Bologna si aggiudica il derby emiliano contro la Spal.

Dopo i pareggi maturati contro Fiorentina e Verona e il ko rimediato a Torino, il Bologna, conquista i primi tre punti del 2020 imponendosi sulla Spal con il risultato di 1-3. Nel primo tempo Petagna sblocca su rigore, ma pochi minuti dopo l’autogol di Vicari su tiro-cross di Orsolini riporta il risultato in equilibro. In avvio di ripresa Barrow completa la rimonta, ma è solo al 63° che Poli mette a segno la rete del 1-3 chiudendo definitivamente il match. Un risultato che riempie di soddisfazione i rossoblù: come si evince dalle parole rilasciate al termine della sfida dal collaboratore tecnico del Bologna, Emilio De Leo, intervenuto ai microfoni di “Sky Sport”.

“Dobbiamo dare più continuità sulle prestazioni, poi guarderemo la classifica. La società, di concerto con il mister, ha deciso di puntare su un buon mix tra giovani ed esperti. I primi, soprattutto, stanno dando tanto. Mihajlovic? Nel primo tempo era in tribuna per la pioggia, nella ripresa è tornato in campo appena la pioggia è stata meno intensa. Barrow? Ha sempre un gesto tecnico efficace, Mihajlovic aveva profetizzato il gol, ha indovinato. Il Bologna è figlio del proprio allenatore, che attacca sempre, che non è in balia degli eventi. Palacio? Non è una scoperta, lui è molto bravo negli spazi, a rompere gli equilibri, ce lo teniamo stretto. Sognare in grande? L’obiettivo è migliorare il decimo posto dell’anno scorso, abbiamo tutte le carte in regola per farlo. Ci sono tutte le componenti, società, tecnico e squadra per farlo. Schouten? Sta crescendo, non è facile giocare nel suo ruolo, sta dimostrando una grande personalità”.