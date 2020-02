SPAL, adesso è ufficiale: Di Biagio è il nuovo tecnico biancazzurro. L’annuncio del club

Nuova avventura per Gigi Di Biagio.

Riprendere la marcia verso la salvezza: è questo l’obiettivo della Spal, attualmente ultima in classifica a quota 15 punti, e reduce da ben tre ko consecutivi. Risultati che hanno spinto la dirigenza ferrarese ad esonerare il tecnico Leonardo Semplici per affidare le redini della prima squadra a Luigi Di Biagio. L’ex ct della Nazionale italiano Under 21, fa sapere “Sky Sport”, ha firmato un contratto fino al termine della stagione e già a partire da questo pomerio dirigerà il primo allenamento della Spal per poi essere presentato a stampa e tifosi nella giornata di martedì. A comunicare la notizia attraverso i propri canali ufficiali è proprio il club biancazzurro, attraverso un tweet pubblicato proprio pochi istanti fa.