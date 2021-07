Spagna, Sarabia in forte dubbio per la semifinale con l’Italia: oggi gli esami

L’attaccante Pablo Sarabia, uscito prima della fine del match contro la Svizzera, potrebbe saltare la sfida contro l’Italia

Missione compiuta per gli azzurri, che battono il Belgio ai quarti di finale, strappando il passe per la semifinale di Euro 2020 dove incontreranno la Spagna di Luis Enrique. Se la formazione di Mancini si lecca ancora le ferite dopo le cattive notizie arrivate dall'infermeria sulle condizione di Leonardo Spinazzola, anche per gli iberici non giungono buone nuove sul fronte infortuni.