Spagna, Morata: “Vittoria sofferta. Dedico gol e successo alla mia famiglia

La Spagna supera gli ottavi di finale di Euro 2020 battendo la Croazia per 5-3 dopo i supplementari. Mattatore della serata Alvaro Morata con una perla al 100°minuto dei tempi supplementari

L'attaccante della Spagna e della Juventus , Alvaro Morata ha parlato ai microfoni della stampa al termine della sfida contro la Croazia , vita dalle "furie rosse" per 5-3, dopo i tempi supplementari. Di seguito le parole e la dedica dello splendido gol siglato dal centravanti spagnolo, protagonista del successo della selezione allenata dal ct, Luis Enrique contro la Nazionale croata degli interisti Brozovic , Perisic e dell'asso del Real Madrid , Modric .

"La partita è stata dura. La Croazia è una grande squadra, hanno dei grandi calciatori e oggi abbiamo dovuto faticare per vincerla. Agli Europei non ci sono partite facili. Siamo felici perché abbiamo passato il turno e ora guardiamo avanti. Dedico la vittoria e il gol a mia moglie e i miei figli. Loro ci sono sempre: quando le cose vanno male e soffri, loro sono lì con te a darti la forza per reagire e dare tutto".