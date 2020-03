Sospensione Serie D, Sagramola: “Prendiamo atto, con la speranza che tutti seguano suggerimenti delle autorità”

Il calcio italiano si ferma di fronte all’allarme Coronavirus.

Il CONI ha decretato la sospensione fino al 3 aprile di tutte le attività sportive. Un provvedimento necessario, emerso dalla riunione odierna con tutti i presidenti della Federazioni, che traccia una linea di uniformità, dopo le polemiche dei giorni scorsi. La medesima scelta, qualche ora fa, era stata presa dalla LND, che già lo scorso weekend aveva scelto di non fare scendere in campo le squadre dei diversi gironi, rispettando le prescrizioni contenute nel D.P.C.M. varato al fine di contenere e ridurre il rischio di contagio. In tal modo, anche il Palermo, resterà lontano dal terreno di gioco fino al mese prossimo.

UFFICIALE: IL CONI SOSPENDE TUTTE LE ATTIVITÀ SPORTIVE FINO AL 3 APRILE

L’amministratore delegato rosanero Rinaldo Sagramola ha commentato con queste parole lo stop: “Prendiamo atto delle comunicazioni odierne, sperando che queste iniziative servano a sottolineare, anche ai più distratti, la gravità del momento e la necessità di orientare i propri comportamenti ai suggerimenti che giungono dalle autorità preposte. Con l’occasione esprimiamo vicinanza e solidarietà a chi ha perso i propri cari e a chi è impegnato in prima linea per fronteggiare questa preoccupante emergenza nazionale“.

