Sorrentino: “Sono un tifoso accanito del Palermo, lo seguo sempre. Pausa? Alla ripresa inizierà un mini-torneo”

“I social possono essere molti utili e importanti, anche se bisogna sempre essere attenti e farne un uso corretto, oggi più che mai, con l’emergenza che stiamo vivendo“.

Inizia così l’intervista rilasciata ai microfoni de La Gazzetta dello Sport dall’ex portiere di Palermo e Chievo, Stefano Sorrentino. Il classe 1979, che da qualche mese si è trasformato in attaccante (milita nel Cervo), ha poi proseguito: “Non c’è dubbio però, che per chi vive lontano dai propri cari sono indispensabili in questo periodo“.

Sorrentino, da sempre legato ai colori rosanero, segue il Palermo anche nel campionato di Serie D: “Lo seguo sempre e quando posso guardo qualche partita. Pur vivendo a Torino sono un tifoso accanito. Sta andando forte, è sulla buona strada ma non bisogna mai abbassare la guardia“.

Infine, l’ex estremo difensore si è soffermato sugli effetti che può avere questa sosta forzata: “Intanto mi auguro duri il meno possibile. Alla ripresa del campionato, inizierà un altro mini torneo di 8 giornate e lì chi avrà continuato a lavorare bene (nonostante tutte le limitazioni del caso) e avrà più freschezza fisica e mentale, potrà chiudere nel migliore dei modi la stagione“, ha concluso Sorrentino.