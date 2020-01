Sorrentino si ritira, la lettera dell’ex Palermo: “Da Messi a CR7, addio al mio migliore amico. Adesso…”

Dopo oltre seicento partite da professionista, Stefano Sorrentino lascia il calcio giocato.

Ieri sera, all’età di quarant’anni, l’annuncio in diretta tv ai microfoni di Sky Sport nel corso di ‘Calciomercato l’Originale’. “Ho ricevuto diverse offerte in questi mesi, ma nulla che mi ha emozionato. Per questo do l’addio al calcio. Sono stato una persona fortunata, ho avuto l’onore di giocare in Serie A da titolare per anni. Ora è giusto fare così. Sono tornato a vivere a Torino e ho visto le mie figlie più serene, ho deciso di restare con loro e di fare un passo indietro. Preferisco lasciare in bellezza e iniziare a pensare cosa fare da grande”, ha spiegato visibilmente emozionato il portiere originario di Cava de’ Tirreni.

Ora, l’estremo difensore classe 1979 – che nel corso della sua lunga ed importante carriera ha fatto la storia di Palermo e Chievo Verona – si appresta ad iniziare un nuovo capitolo della sua vita.

“Ho deciso di dire addio al calcio giocato. Addio al mio miglior amico che per anni ho protetto tra le mie braccia con grinta e orgoglio, con quegli occhi di un bambino diventati negli anni occhi delle tigre – ha scritto Sorrentino questa mattina sul proprio account Instagram -. È incredibile dove può portarti la forza di un sogno: giocare contro Messi o a parare un rigore a Ronaldo. Grazie, grazie a tutte le persone che mi hanno accompagnato in questo sogno. Grazie alla mia famiglia, mia moglie Sara, le mie figlie, i miei amici, il mio procuratore, gli allenatori, i compagni con cui ho avuto la fortuna di giocare. Grazie davvero a tutti. Anche in un addio c’è un sorriso: perché ho ancora tanta voglia di restare nel calcio e a breve vi racconterò del mio nuovo sogno. Vi voglio bene! Ste”.

Di seguito, il post in questione.