Sorrentino dà l’addio al calcio, l’omaggio del Palermo: “Quante ne abbiamo passate insieme…”

Ieri sera l’annuncio: Stefano Sorrentino lascia il calcio giocato.

“Ho ricevuto diverse offerte in questi mesi, ma nulla che mi ha emozionato. Per questo do l’addio al calcio. Sono stato una persona fortunata, ho avuto l’onore di giocare in Serie A da titolare per anni. Ora è giusto fare così. Sono tornato a vivere a Torino e ho visto le mie figlie più serene, ho deciso di restare con loro e di fare un passo indietro. Preferisco lasciare in bellezza e iniziare a pensare cosa fare da grande”, ha spiegato visibilmente emozionato il portiere ex Palermo in diretta su Sky Sport a ‘Calciomercato l’Originale’.

Parole pronunciate ad un anno esatto dal calcio di rigore respinto a Cristiano Ronaldo fra le mura dell’Allianz Stadium in occasione della gara persa dal Chievo Verona contro gli uomini di Massimiliano Allegri. E la maglia del Chievo è stata l’ultima indossata da Sorrentino che, nel corso della sua lunga ed importante carriera, ha fatto certamente la storia anche del Palermo, indossando la fascia da capitano.

Era la stagione 2013/2014 quando l’estremo difensore classe ’79 ha contribuito da vero e proprio protagonista alla vittoria del campionato di Serie B, con annessa promozione in massima serie della compagine rosanero. Un’avventura durata ben tre anni, fino al 2016. “Stefano Sorrentino lascia il calcio giocato. Quante ne abbiamo passate insieme, tra gioie e dolori! In bocca al lupo per il tuo futuro occhi della tigre”, ha scritto il Palermo attraverso i propri social. Parole accompagnate da un video che racchiude tutte le prodezze di Sorrentino con la maglia rosanero.

Di seguito, il post in questione.