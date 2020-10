Somma: “Ho obiettivi e ambizioni importanti, Palermo non ha categoria. Trattativa con i rosa? Ecco com’è nata”

E’ il giorno di Michele Somma.

Arrivato a Palermo per rinforzare l’organico a disposizione di Roberto Boscaglia, il difensore classe ’95, che ha firmato un contratto triennale con il club di Viale del Fante, è intervenuto in conferenza stampa per rilasciare le prime dichiarazioni da neo tesserato rosanero.

Di seguito, le sue dichiarazioni.

“Trattativa con il Palermo? Andava avanti da tempo, era importante sentire la fiducia dopo un duro infortunio e lavorare con persone con le quali avevo già avuto un rapporto lavorativo. Infatti conosco molto bene i due direttori. Ho degli obiettivi e delle ambizioni importanti e questo mi dà fiducia per andare avanti, sono più carico che mai. Condizione fisica? Gli infortuni hanno frenato un po’ la mia carriera, Palermo non ha categoria e per me è un onore e un orgoglio essere qui. Speriamo che faremo insieme questa rinascita. Ho fatto la preparazione con la mi vecchia squadra e posso dire di stare bene al 100%”.