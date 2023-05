Siviglia-Roma, Suso: “Mourinho superallenatore. Ora testa al Real Madrid, poi…”

Dopo aver eliminato il Bayer Leverkusen , la Roma di Josè Mourinho si è guadagnata la finale di Europa League dove troverà il Siviglia. Gli andalusi hanno superato la Juventus in semifinale e sono specialisti della competizione, avendola vinta per ben sei volte nella loro storia. In vista del match della "Puskas Arena" di Budapest, in programma mercoledì 31 maggio alle 21, l'attaccante del Siviglia Suso è intervenuto ai microfoni di Sky Sport. Di seguito le sue dichiarazioni:

"Non abbiamo fatto ancora niente, ora c’è il Real Madrid. Non ci sono tanti giorni per lavorare, cominceremo a lavorare da domenica, dopo il Real Madrid. Quando giochi ogni tre giorni è una cosa bella, non hai tempo per pensare tanto, è tutto più veloce. Abbiamo tanti giocatori buoni, possiamo cambiare. Penso che non sia il momento di pensare, abbiamo tempo per vedere come fare contro la Roma. Mourinho? È un superallenatore, è abituato a giocare queste partite”.