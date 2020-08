Siviglia-Roma, rabbia Dzeko: “Ci hanno mangiato in tutto. Qualcuno deve porsi delle domande”

La rabbia di Edin Dzeko dopo la sconfitta contro il Siviglia.

In occasione degli ottavi di Europa League, sul campo della Schauinsland-Reisen-Arena si è giocata la gara tra il Siviglia e la Roma: gli spagnoli hanno vinto 2 a 0 grazie ai gol di Reguillon e En-Nesyri, eliminando i giallorossi e volando ai quarti di finale. Brutta prima gara per la nuova proprietà del club capitolino, che esordisce con una pesantissima sconfitta condita da un’eliminazione.

Al termine del match il centravanti della Roma, Edin Dzeko, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport esprimendo tutta la sua rabbia per la pessima prestazione di questa sera:

“Mi ha deluso tutto. Non siamo mai stati in partita, ci hanno mangiato in tutto: velocità, tecnica e preparazione della gara. Non siamo mai stati in partita. Ci hanno pressato, noi volevamo sempre giocare ma non era possibile. Facevano due passaggi e poi giocavano palla lunga. Noi non l’abbiamo fatto, abbiamo sempre giocato per novanta minuti giocando da dietro ma non siamo mai riusciti a tirare in porta. Manca tanto per raggiungere lo spessore internazionale, ci dobbiamo fare tutti una domanda. C’è gente che deve pensare alle risposte, io sono qui per giocare. Sono deluso perché non siamo mai stati in partita“.