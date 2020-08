Siviglia-Roma, l’ex Monchi: “Zero scuse, facciamo in modo che la realtà superi i nostri sogni”

Si giocherà giovedì 6 agosto la sfida tra Siviglia e Roma, valida per l’accesso ai quarti di finale di Europa League.

Archiviata la stagione 2019/20 della Serie A, la formazione di Paulo Fonseca, è pronta a rituffarsi nella realtà europea. Domani sera infatti, i giallorossi, affronteranno la formazione di Lopetegui in una gara secca che decreterà chi fra le due compagini potrà accedere al prossimo turno della competizione. Impegno alla vigilia del quale, l’ex ds giallorosso – oggi al Siviglia – Monchi, ha diffuso un tweet a poche ore dalla sfida contro la Roma.

“Zero scuse, massima soddisfazione. Ora ci manca un motivo e lo abbiamo in ognuno di voi, migliaia di tifosi del Siviglia che possiamo rendere felici in mezzo a tanta difficoltà. Proviamo di nuovo a fare in modo che la realtà superi i nostri sogni migliori. Forza Siviglia”.