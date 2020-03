Siviglia-Roma, Diego Carlos lancia la sfida: “Vogliamo la finale, concentrati sui giallorossi”

Il Siviglia si prepara ad ospitare la Roma.

La compagine andalusa sarà impegnata nella sfida valida per l’andata degli ottavi di finale di Europa League, match che vale tanto per la stagione di entrambe i club. Il difensore degli spagnoli, Diego Carlos, attraverso le colonne di Estadio Deportivo, ha parlato del momento vissuto dalla squadra in vista dell’impegno europeo contro i giallorossi.

“Siamo molto ben concentrati. L’obiettivo della Champions League. Continueremo a fare del nostro meglio, lottando il più possibile per cercare di rimanere lassù. Penso che possiamo qualificarci per la Champions League, è senza dubbio il nostro obiettivo primario ma dobbiamo essere consci che ci sono ancora diverse partite da disputare. Roma? Pensiamo partita per partita, non siamo riusciti a vincere una partita così importante come quella contro l’Atlético Madrid. Ora siamo tutti concentrati sui giallorossi, un avversario molto complicato. La nostra speranza è quella di arrivare in finale, ma prima di quella ipotetica gara c’è il match contro gli uomini di Fonseca e non solo”.