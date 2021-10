Siena, in bilico la panchina di Gilardino: per l’ex Palermo ultima chance col Pescara

La dirigenza avrebbe concesso un ultimatum all'ex Palermo dopo il ko contro la Viterbese

Dopo la pesante sconfitta subita contro la Viterbese, la dirigenza valuta un nuovo ribaltone in panchina. Il club, dopo essere stato ad un passo dall'esonerare il tecnico, avrebbe deciso - in considerazione dei tempi stretti - di concedere un'ultima chance all'ex Palermo Alberto Gilardino che si giocherà il tutto e per tutto in occasione della sfida contro il Pescara.