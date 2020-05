Sibilia: “Le promozioni dalla Serie D alla Serie C non sono mai state in discussione. Ripresa del campionato? Vi spiego”

L’eventuale ripresa dei campionati resta un rebus, dalla A ai dilettanti la questione non è ancora stata risolta.

Da ormai diverse settimane Governo, Federazione e leghe sono in contatto per capire cosa fare della stagione calcistica ferma ormai da quasi due mesi. Difficile fare delle ipotesi sulla possibilità di ritorno in campo, soprattutto per le categorie minori. Per quanto concerne la situazione legata i dilettanti si è espresso Cosimo Sibilia, presidente della Lega Nazionale Dilettanti: “Da oltre due mesi, quasi tre per quanto ci riguarda abbiamo sempre dichiarato che vorremmo portare a termine i campionati, perché l’unico vero giudice dovrebbe essere il campo – ha spiegato il massimo dirigente della LND ai microfoni di Antenna Sud . Date le ultime notizie, però, non abbiamo più certezza che questo possa avvenire. Quando il Consiglio Federale si riunirà capiremo quando si potrà riprendere il campionato e in che termini eventualmente si farà“.

Tra le numerose polemiche di questi giorni anche quella relativa alle promozioni dalla D alla C che sembravano esser a rischio: “Promozioni in C? Per quanto ci riguarda le nove promozioni dai dilettanti alla Serie C non sono mai state in discussione“, ha concluso Sibilia.