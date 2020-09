Shamrock-Milan, Pioli: “Vogliamo i gironi di Europa League. Ibrahimovic un campione, avevo un timore”

Il Milan ha battuto per 2-0 lo Shamrcok Rovers.

Nel match di questa sera valido per il secondo turno di qualificazioni di Europa League, la squadra guidata da Stefano Pioli ha portato a casa la vittoria contro gli irlandesi grazie ai gol di Zlatan Ibrahimovic e Hakan Calhanoglu. Al termine della gara vinta che ha permesso ai rossoneri di raggiungere il terzo turno di qualificazioni della competizione europea, l’allenatore ex Palermo e Inter, tra le altre, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel consueto post partita.

SULLA PARTITA – “Sapevo che ci eravamo preparati bene, la squadra lo ha dimostrato. Dovremmo ulterioramente crescere e migliorare in altre situazioni. Avevo il timore della prima partita dopo 40 giorni. Non avevo dubbi, invece, sulle qualità e i principi della squadra, da gennaio questa squadra dimostra di essere di alto livello. Questo è solamente il primo passo, l’obiettivo è andare ai giorni e continuare a crescere e migliorare. Il Bodo/Glimt è una squadra forte che sta comandando il campionato norvegese. Noi dobbiamo pensare prima alla sfida contro il Bologna di lunedì”.

SU IBRAHIMOVIC – “Lui in campo è un giocatore troppo intelligente. Capisce dove è meglio posizionarsi per darci delle situazioni vantaggiose. L’abbiamo usato come punta di riferimento. E’ un campione, mi aspetto questo e anche di più da lui“.

SUL FUTURO – “Credo che le prestazioni stiano andando nella giusta direzione. La continuità ci deve permettere di continuare a crescere. Gli avversari saranno difficili in campionato. Abbiamo le nostre ambizioni perché siamo il Milan e dobbiamo migliorare per fare il meglio possibile“.

