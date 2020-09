Shamrock-Milan, “Zlatan, vuoi trasferirti?”: così i tifosi irlandesi beffeggiano Ibrahimovic

Cresce l’attesa per il preliminare di Europa League che vedrà affrontarsi Shamrock Rovers e Milan.

La gara d’andata – prevista per questa sera alle ore 20 italiane in diretta su DAZN – tra irlandesi e rossoneri potrà dare le prime indicazioni su quello che sarà la prossima stagione del club milanese. Con gli acquisti di Sandro Tonali e Brahim Diaz su tutti , la società di Via Aldo Rossi punterà da subito a fare bene già da questa prima prova ufficiale della stagione. Intanto, però, i tifosi irlandesi – mai banali quando si tratta di allestire un clima da grande sfida – hanno preparato una buffa sorpresa ad Ibrahimovic e compagni: insieme alla nota agenzia di scommesse Paddy Power, i supporters dello Shamrock hanno allestito i contorni del campo da gioco con striscioni piuttosto ironici e singolari con su scritte frasi rivolte direttamente sia al nostro paese che al gigante svedese dei rossoneri.

Tali striscioni, posizionati sugli spalti del Tallaght Stadium – teatro del match di questa sera – prendono in giro Ibrahimovic e l’Italia in generale, mantenendo comunque un filo conduttore di sana ironia. In particolare quello indirizzato direttamente al classe ’81 reciterebbe: “Zlatan vuoi un trasferimento? Stanno assumendo”. Sulla tribuna centrale sono inoltre arrivate, come se non bastasse, delle ‘minacce’ alla cultura culinaria italiana e non solo: “Metteremo l’ananas sulla nostra pizza”, o ancora “Tornate a casa sulle vostre macchine sexy”.

