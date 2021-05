Shakhtar Donetsk, Fonseca: “De Zerbi? Scelta giusta per il club, ha due pregi”

De Zerbi-Shakhtar? Non potevano fare una scelta migliore.

Queste le parole di Paulo Fonseca, intervenuto in merito all’approdo di Roberto De Zerbi sulla panchina dello Shakhtar Donetsk. L’ormai ex tecnico del Sassuolo guiderà la compagine ucraina a partire dalla prossima stagione, andando a calcare l’importantissimo palcoscenico della Champions League e a toccare con mano un tipo di calcio totalmente diverso rispetto a quello del Bel paese.

Un ambiente particolare, che lo stesso Fonseca conosce bene viste le tre stagioni passate proprio sulla panchina degli arancioneri. Queste le parole dell’ex tecnico della Roma, intervistato ai microfoni di Sky Sport e intervenuto proprio sulla scelta del club ucraino di affidare la squadra ad un allenatore giovane e promettente come De Zerbi. Ecco, di seguito, le sue parole.

“Lo Shakhtar ha fatto una grande scelta con De Zerbi, è tra i migliori in Italia. È offensivo, coraggioso. Lo Shakhtar non poteva scegliere di meglio. Sono certo che vincerà. Non mi hanno chiesto consigli, ma avrei indicato certamente lui”.