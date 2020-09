Sforzini va al Campobasso e saluta Palermo: “È doloroso, lascio una piazza gloriosa”

Ferdinando Sforzini saluta Palermo ed il Palermo.

L’esperto attaccante classe 1984, dopo la parentesi in Sicilia durata poco meno di un anno conclusasi con la promozione in Serie C, sperava in una chiamata da parte del club di viale del Fante, con l’obiettivo di continuare ad essere protagonista in maglia rosanero. Tuttavia, la chiamata non è arrivata, dunque l’ex Pescara e Grosseto ha scelto di ripartire ancora una volta dalla Serie D e sposare la causa del Campobasso

“È arrivato il momento dei saluti, questa volta più dolorosi, lo ammetto – ha scritto Sforzini in un post pubblicato sul proprio account Instagram -. Sarà per l’età, sarà perché Palermo mi ha accolto e coccolato subito con un calore che solo lei sa dare. Lascio una piazza gloriosa alla quale faccio l’augurio di tornare quanto prima dove merita di stAre. Lascio tanti amici che spero di ritrovare un giorno. Ci tenevo a ringraziare la società, i tifosi, tutto lo staff medico che mi ha sempre supportato e sopportato, e non in ultimo i magazzinieri. Spero di aver ricordato tutti. Grazie di cuore! Con affetto Ferdinando”.

Di seguito, il post in questione.