Serie D, ultima curva: ACR e FC Messina in campo per la promozione in C

Match point promozione per l'Acr Messina

ACR e FC Messina all'ultimo sprint. I due team si giocheranno una fetta sostanziosa di promozione in Serie C nella giornata odierna. Proprio oggi, infatti, verranno disputati cinque match di Serie D che erano stati rinviati precedentemente causa Covid-19 .

L'ACR Messina ospiterà il Marina di Ragusa per il primo match point a due giornate dal termine. Gli uomini di Raffaele Novelli dovranno tentare di battere gli avversari ( ancora in piena corsa salvezza), sperando che i cugini dell'FC perdano sul campo del Paternò. Qualora non si verificasse questo scenario, sarebbe tutto rinviato all'ultimo atto in cui l'ACR giocherà in casa del Sant'Agata, mentre l'FC sfiderà il Roccella.