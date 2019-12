Serie D, ufficializzato il regolamento dei playoff per la stagione 2019/20: info e dettagli

La Lega Nazionale Dilettanti ha ufficializzato il regolamento per i playoff del campionato di Serie D, stagione 2019/20.

Come comunicato dalla stessa LND attraverso un comunicato ufficiale pubblicato direttamente sul proprio sito di riferimento, agli spareggi finali partecipano le squadre classificate dal secondo al quinto posto di ogni rispettivo girone che articola il campionato di Serie D in questione: la seconda incontrerà la quinta e la terza incontrerà la quarta in una gara unica, che si svolgerà in casa della squadra meglio posizionata in classifica.

Di seguito, il comunicato completo.

“Partecipano a detta fase le società classificate al 2°, 3°, 4° e 5° posto in ciascuno dei singoli gironi in cui si articola il Campionato di Serie D; dette Società si incontreranno in gara unica secondo i seguenti abbinamenti:

squadra classificata al 2° posto (in casa) contro squadra classificata al 5° posto (fuori casa)

squadra classificata al 3° posto (in casa) contro squadra classificata al 4° posto (fuori casa)