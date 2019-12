Serie D, ufficializzato il regolamento dei play-out per la stagione 2019/20: info e dettagli

Premesso quanto sopra e al fine di determinare le squadre che completeranno il quadro delle retrocessioni previste, si osserveranno i seguenti meccanismi che caratterizzano lo svolgimento della fase dei play-out.

Al termine della stagione sportiva, le squadre che si saranno classificate al 13°, 14°, 15° e 16° posto nei gironi A, D, E, F, G, H e I (15°, 16°, 17° e 18° posto nei gironi B, e C), si incontreranno fra loro in gara di sola andata mediante i seguenti abbinamenti obbligati:

-per i gironi B e C

squadra classificata al 15° posto contro squadra classificata al 18° posto;

squadra classificata al 16° posto contro squadra classificata al 17° posto;

-per i gironi A, D, E, F, G, H, I

squadra classificata al 13° posto contro squadra classificata al 16° posto;

squadra classificata al 14° posto contro squadra classificata al 15° posto;

A tale preciso riguardo si conferma che le squadre classificate al 13° e 14° posto nei gironi A, D, E, F, G, H e I (15° e 16° nei gironi B e C;) disputeranno la prevista gara in casa.

L’esito degli incontri così come sopra programmati determinerà la permanenza di due Società nell’organico di Serie D e, per contro, la ulteriore retrocessione di due Società nel Campionatodi Eccellenza.