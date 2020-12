Serie D, un argentino per il Fasano. In passato seguito dal Palermo, ha giocato nel Liverpool

Denis Stracqualursi è un nuovo giocatore del Fasano.

L’esperto attaccante argentino – dopo 4 gare ed 1 gol con la maglia del Taranto nella prima parte di stagione -, passa ufficialmente al club pugliese, che milita nell’attuale campionato di Serie D-Girone H. Nel campionato argentino di Apertura di 10 anni fa riuscì a vincere il titolo di capocannoniere con 11 reti, richiamando l’attenzione anche del Palermo, che poi preferì puntare Pinilla. Il calciatore fu seguito anche da Lazio e Udinese.

Cresciuto calcisticamente nell’Union de Sunchales, il classe ’87, ha vestito in patria le maglie del Gimnasia La Plata, del Tigre, del San Lorenzo e di diverse realtà della massima serie argentina. Ma non solo. Denis Stracqualursi, infatti, vanta anche una prestigiosa parentesi in Premier League, con la casacca del Liverpool. Adesso, però, il connazionale di Diego Armando Maradona è pronto a ritagliarsi un posto importante anche in Italia.

“L’Us Città di Fasano comunica di aver ingaggiato il calciatore argentino Denis Stracqualursi, che va a impreziosire il reparto offensivo biancazzurro a disposizione di mister Raimondo Catalano. Attaccante classe 1987, Stracqualursi quest’anno ha vestito la maglia del Taranto nel girone H di Serie D e vanta un passato prestigioso tra i campionati professionistici di Argentina e Inghilterra”, si legge sul sito ufficiale del Fasano Calcio.

Stracqualursi, dopo la firma avvenuta nel pomeriggio di lunedì 7 dicembre, è già a disposizione di mister Catalano, pronto ad allenarsi con il resto del gruppo biancazzurro: “Impossibile dire di no al Fasano – ha dichiarato l’attaccante argentino -, la società è tra le più serie e il progetto è solido e ambizioso. Il mio ex compagno di squadra Manuel Gonzalez mi ha parlato tanto di Fasano e del Fasano e mi ha subito fatto comprendere che era un interesse che non si poteva rifiutare. Ho sensazioni molto positive, qui ci sono tutti gli ingredienti per far bene. Non vedo l’ora di scendere in campo!”, ha concluso Stracqualursi.