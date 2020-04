Serie D, Sibilia: “Vogliamo portare a termine il campionato. Si è parlato dell’ipotesi di ripartire il 17 maggio…”

“Aspettiamo senza fare previsioni, che possono essere smentite da un giorno all’altro. Se devo dire con certezza quello che succederà, non sento di pronunciarmi“.

Così, il presidente della Lega Nazionale Dilettanti, Cosimo Sibilia in merito alla possibilità che i campionati, attualmente sospesi a causa dell’emergenza coronavirus, riprendano. Intervistato da Sportitalia il numero uno della LND ha poi proseguito: “Vogliamo chiudere questa tragedia del Coronavirus e con la collaborazione delle istituzioni cercare di rimettere al centro il pallone e far ricominciare i campionati. C’è una valutazione approssimativa della questione, e dobbiamo rispettare le regole affinchè passi subito questo momento. Come LND vogliamo portare a termine il campionato: secondo noi il giudice deve essere il campo e vogliamo raggiungere questo obiettivo, quando le condizioni saranno ottimali”.

Sibilia, così come tutte le leghe, si auspica un ritorno in campo già a partire dal prossimo mese: “Oggi si faceva l’ipotesi del 17 maggio: se dovessimo ripartire nella seconda metà di maggio, chiudiamo il campionato a fine giugno, giocando tre volte a settimana. Tutti abbiamo l’obbligo di portare a termine i campionati. Vogliamo impiegare 40 giorni per chiudere il campionato. Si riparte dall’ultima giornata e si completa (8 partite nei Gironi del Sud e 11 per quelli colpiti dal Coronavirus). Se ci saranno le condizioni, ci si potrà allenare quanto prima, ma dobbiamo aspettare i fatti: con il 14 Aprile si chiude con un provvedimento del Governo. Noi siamo pronti a discutere il tutto e raggiungeremo il risultato“, ha concluso il presidente della LND.