Serie D, Sibilia: “Ecco perchè abbiamo sospeso il campionato”. Savoia-Palermo? Solo oggi si saprà se…

“Serve buon senso non è facile rinviare le giornate di campionato, ma era il male minore, anche per garantire la regolarità dei tornei. È una situazione che non ha precedenti, è eccezionale”.

UFFICIALE, LA SERIE D SI FERMA: RINVIATE TUTTE LE PARTITE

Lo ha detto Cosimo Sibilia. All’indomani della decisione di bloccare l’intera Serie D, e quindi anche il Palermo, il presidente della Lega Nazionale Dilettanti, intervenuto ai microfoni de ‘La Repubblica’, ha spiegato i motivi che, ad appena dodici ore dal provvedimento della LND di disputare le gare fuori dalla zona rossa a porte chiuse, hanno spinto il governo del pallone dilettantistico a cambiare idea, optando per la sospensione del campionato.

“Qualunque cosa si faccia, si rischia di sbagliare. Ma non prendere decisioni è l’errore più grave da fare per chi ha delle responsabilità. E io in Lega Dilettanti mi sono preso questa responsabilità. Non vorrei vedere mai una partita a porte chiuse. A nessun livello. Meglio spostarla che negare agli spettatori la gioia di andare sugli spalti. La decisione di sospendere il campionato è stata presa perché non tutte le strutture delle società della serie D sono in grado di fare fronte all’emergenza”.

